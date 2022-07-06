Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl karayolunun Yarımca köyü mevkisinde Ahmet K. yönetimindeki 23 K 6124 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, Ahmet K. yaralanırken araçta bulunan Berat K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / İsmail Şen - Güncel Kovancılar Tragger Elazığ Güncel Haberler

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