Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen asayiş operasyonunda, Nailbey Mahallesi'nde meydana gelen kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması olayına karışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 26 Şubat'ta Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana gelen "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olayına karışan 6 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.