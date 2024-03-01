Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 17'si firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 17'si firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.