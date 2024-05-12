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Elazığ'da dolu ve sağanak etkisi

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Elazığ'da ikindi saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu ve trafikte aksamalar yaşandı. Alt geçitler trafiğe kapatıldı ve ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Elazığ'da dolu ve sağanak etkisini gösterdi.

Kentte ikindi saatlerinde başlayan ve etkisini artıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Kimi araçların yolda mahsur kaldığı kentte su biriken bazı alt geçitler de trafiğe kapatıldı.

Sürücülerin ve yayaların zor anlar yaşadığı sağanak sonrası ekipler, alt geçitlerde ve yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kentte yağış aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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