Okullardaki atıl depolar öğrenciler için spor salonlarına dönüştürüldü

Elazığ'da okullarda kullanılmayan atıl depolar, öğrencilerin faydalanabileceği spor alanlarına dönüştürüldü.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, okulların fiziksel kapasitesini artırmak, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek ve atıl alanları eğitime kazandırmak amacıyla "Atıl Alanlardan Aktif Yaşama Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında kent genelinde belirlenen 15 okulun atıl durumdaki depoları, öğrencilerin yılın her döneminde spor yapabileceği modern alanlara dönüştürüldü.

Oluşturulan spor alanlarında öğrenciler, hem beden eğitimi derslerinde hem de ders dışı zamanlarda çeşitli sportif faaliyetlerde bulunma imkanı buluyor.

"Öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimine önem veriyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının yeni okul projelerinde öğrenciler için sınıf dışı alanların atölye, etkinlik ve spor alanları olarak planlandığını söyledi.

Önceki yıllarda yapılan bazı okullarda bu alanların yetersiz olduğunu belirten Şahin, yaptıkları fizibilite çalışmasıyla okullarda depo olarak kullanılan ya da kullanılmayan alanları tespit ettiklerini belirtti.

Bu alanları spor malzemeleriyle donatarak aktif spor salonlarına dönüştürdüklerini ifade eden Şahin, şu ana kadar 15 okulda bu çalışmayı tamamladıklarını bildirdi.

Projeyle atıl alanları aktif hale getirdiklerine dikkati çeken Şahin, sporun akademik başarıya da katkı sağladığını, özellikle kış aylarının sert geçtiği bölgelerde öğrencilerin bu alanlardan büyük fayda sağladığını anlattı.

Oluşturulan spor alanlarının birçok branşta kullanılabildiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu alanlar, en az bir sınıfın beden eğitimi dersinde veya ders dışı zamanlarda öğrencilerimizin kullanımına açık. Okul idarelerimiz de bu konuda oldukça hassas davranıyor. Öğrencilerimize sadece derste değil ders dışı etkinliklerde de bu alanları kullanmalarına imkan sağlıyor. ??Öğrencilerimizin fiziksel gelişimine ve zihinsel gelişimine önem veriyoruz. Biliyoruz ki sağlam zihin sağlam bedende bulunur. Öğrencilerimiz burada bokstan masa tenisine, basketboldan atletizme kadar birçok branşta faaliyet gösterebiliyor. Lisanslı ve okul sporcularımız bu alanlarda antrenman yapabiliyor. Belki bu salonlardan geleceğin dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonları çıkacak."

Şahin, ilerleyen dönemlerde Valilik, belediye ve bakanlık destekleriyle proje kapsamındaki okul sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Bu alan sayesinde kaliteli vakit geçiriyoruz"

Saim Hazardağlı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Defne Demirkalar da soğuk havada dışarı çıkamadıklarını belirterek, yapılan salon sayesinde spor yaptıklarını söyledi.

Demirkalar, "Bize böyle bir spor salonu yapıldığı için okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu alan sayesinde kaliteli vakit geçiriyoruz." dedi.

Öğrencilerden Elif Rüya Yokuş ise jimnastiğe ilgi duyduğunu ifade ederek, teneffüslerde ve boş vakitlerde spor salonunu kullandıklarını bildirdi.

Mehmet Akgül de daha önce boş olan alanın spor salonuna dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burası eskiden kullanılmıyordu. Şimdi çok güzel bir yaşam alanı oldu. Burada çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.???????