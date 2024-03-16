Elazığ'da asayiş uygulamasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, tespit edilen 14 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 93 fişek, 4 tüfek, 22 kartuş, 3 kesici alet, ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.