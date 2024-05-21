Elazığ'da 70 yaşındaki kadın hafif ticari aracın üstüne düşerek ağır yaralandı
Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan 70 yaşındaki kadın, balkonda dengesini kaybederek park halindeki hafif ticari aracın üstüne düştü. Olay sonucunda ağır yaralanan kadın, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elazığ'da 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşen 70 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan N.Y. (70), balkonda dengesini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari aracın üstüne düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.