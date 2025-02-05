El Salvador Devlet Başkanı Bukele, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu Ağırladı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu evinde misafir etti.

Bukele, başkent San Salvador'a bağlı Coatepeque Gölü kıyısındaki konutu girişinde Rubio'yu spor kıyafeti ve güneş gözlüğüyle kapıda karşıladı.

Rubio, Bukele'nin eşi Gabriela Rodriguez ve çocuklarıyla bir süre ayaküstü sohbet etti.

Devlet Başkanı Bukele, X sosyal medya hesabından Rubio'yu evinde ağırladığı anların görüntülerini paylaştı.

El Salvador basınında çıkan habere göre, Bukele ile Rubio'nun 3 saat baş başa görüştüğü ve Bukele'nin Rubio'ya "dünyanın en sıra dışı göç anlaşmasına imza attıklarını" söylediği bildirildi.

Bukele, Rubio ile konutunun merdivenlerinden inerken çekilen görüntüleri de paylaşırken, ikilinin "samimi" sohbetini göl manzaralı bir fotoğraf çekerek tamamladığı belirtildi.