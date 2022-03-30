El Salvador'da MS-13 Çete Cinayetleri Nedeniyle OHAL İlan Edildi

Şiddet olayları ve çete cinayetlerinin yaygın olduğu El Salvador'da yetkililer alarmda.

26 Mart Cumartesi günü 24 saat içinde 62 cinayet yaşanmasının ardından ülkede OHAL ilan edildi.

Cinayetlerin, MS-13 olarak bilinen suç örgütünün 5 liderinin yakalanmasıyla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

Başkent San Saldavor, güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı kentler arasında.

Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, ülkedeki tüm cezaevlerinde de güvenlik önlemlerinin arttırılması talimatını verdi.

Her ne kadar geçen yıl El Salvador'da son 30 yılında en düşük cinayet sayısı kaydedilse de nüfusa göre cinayet oranı sıralamasında ülke hala dünyada ilk sıralarda.

DailyMotion.com / Güncel