Eksun Gıda Genel Müdür Yardımcısı Yıldız'dan "Tahıl Koridoru Anlaşması"na ilişkin değerlendirme Açıklaması

Eksun Gıda Genel Müdür Yardımcısı Sabri Yıldız, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılmasına sağlayan Tahıl Koridoru'nun daha önce Türkiye'nin aracılığıyla 3 defa açıldığını belirterek, "Şu anda ara verildi.

Eksun Gıda Genel Müdür Yardımcısı Sabri Yıldız, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılmasına sağlayan Tahıl Koridoru'nun daha önce Türkiye'nin aracılığıyla 3 defa açıldığını belirterek, "Şu anda ara verildi. Ama çok hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aracılığıyla bu koridorun açılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Tekirdağ'daki fabrikalarında gazetecilerle bir araya gelerek Eksun Gıda'nın faaliyetleri, AR-GE odaklı çalışmalar ve yenilikçi ürün çeşitliği konularında bilgiler verdi.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Yıldız, Rusya ve Ukrayna arasından olan savaş nedeniyle Kuzey Afrika ülkelerine buğday ve unun gönderilmesinde sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Tahıl koridorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri ile yeniden açılacağına inandıklarını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Dünyanın kuzeyinde Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ambarı diyebileceğimiz bir noktada, olmasını istemediğimiz bir savaş ile birlikte özellikle Kuzey Afrika ülkelerine buğday ve unun gitmesine çok büyük sekte vuruldu. Türkiye, liderlik yaparak aracılık konumunda 3 kere bu koridorun açılmasının ve korunmasını sağladı.

Şuanda ara verildi. Ama çok hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aracılığıyla bu koridorun açılacağına inanıyoruz. Türkiye, kendi ihtiyacını karşılıyor fakat üretme kapasiteleri ile özellikle yüzde 70'i Rusya'dan gelen buğday ile beraber kırılıyor, yurt dışına unlarımız ihraç ediliyor ve ihtiyacı olan ülkelere gönderiliyor."

Eksun Gıda'nın faaliyetleri

Türkiye'nin kendi kendine yetebilen önemli buğday üreticilerinden olduğunu aktaran Sabri Yıldız, ülkenin stratejik konumunun getirdiği avantajla birlikte un üretme kapasitesi olarak kendi ihtiyacından çok fazla bir kurulu güce sahip olduğunu da dile getirdi.

Yıldız, Eksun Gıda'nın Türkiye'nin önemli markalarından olduğunu belirterek bünyelerindeki fabrikalarda günlük 2 bin ton, yıllık 600 bin tona yakın buğday kırma kapasitesi olduğunu kaydetti.

Eksun Gıda'nın performansına da değinen Yıldız, "2023 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20'lik artışla 52 bin tona ulaşan ihracat hacmimizi yıl sonunda 130 bin ton üzerine çıkartarak aylık 10 bin ortalama ihracat rakamının üzerinde kalmayı hedefliyoruz. İhracat yaptığımız 30'dan fazla ülke arasına, yılın ilk 6 ayında Dubai ve İngiltere'yi de dahil ederek ihracat rotamızı genişletmeye devam ediyoruz." dedi.

Bu yıl buğday hasadında geçen yıla oranla rekoltede yüksek artış olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Yıldız, kuraklığa rağmen dönemsel yüksek seviyeli yağışların rekoltenin artmasında büyük rol oynadığını söyledi.

Yıldız, 2020 yılı itibarıyla bünyelerinde bulunan AR-GE merkezinde farklı unlar ürettiklerini belirterek, "Bunların en başında glütensiz unlar, probiyotik unlar, düşük proteinli ve mor un gibi renkli unlarda üretilmiş olup, halkımızla buluşturulmuştur. Özellikle glütensiz un üretiminde lider olan şirketimiz, bunu glüten intolaransı (alerji) olan tüketicilerimizle kar amacı gütmeden buluşturma noktasında karar almıştır." ifadelerini kullandı.