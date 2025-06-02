Ekrem İmamoğlu'nun Ekonomi Belgeseli Yayınlandı

Ekrem İmamoğlu'nun Ekonomi Belgeseli Yayınlandı
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CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 'Ağır Bedel! 19 Mart Krizinin Bilançosu' adlı belgeselini paylaştı. Belgeselde, ekonomistler Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendiriyor.

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından Yazar Semih Sakallı'nın hazırladığı, Yönetmenliğini Eylem Tay'ın yaptığı "Ağır Bedel! 19 Mart Krizinin Bilançosu | Ekrem İmamoğlu Operasyonu Sonrası Ekonomi" belgeseli paylaşıldı. Hazırlanan belgeselde, ekonomistler Erdal Sağlam, Kerim Rota, Serkan Özcan, Kamil Yılmaz, Ömer Rıfat Gencal, Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, Kentsel ve Bölgesel Ekonomist Özge Öner ve Ekonomi Profesörü Öner Günçavdı yer aldı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, "Turpun büyüğü diyeli 4 ay oldu! Dananın kuyruğu diyeli 2 ay oldu! Ahtapotun kolları diyeli 1 ay oldu! Peki sonuç ne oldu? Bakın ekonomistler ne diyor yaşananlara" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımın devamında ise Yazar Semih Sakallı'nın hazırladığı, Yönetmenliğini Eylem Tay'ın yaptığı "Ağır Bedel! 19 Mart Krizinin Bilançosu | Ekrem İmamoğlu Operasyonu Sonrası Ekonomi" belgeseline yer verildi. 19 Mart'tan sonra ekonomide yaşananları ise ekonomistler Erdal Sağlam, Kerim Rota, Serkan Özcan, Kamil Yılmaz, Ömer Rıfat Gencal, Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, Kentsel ve Bölgesel Ekonomist Özge Öner ve Ekonomi Profesörü Öner Günçavdı değerlendirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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