Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Mitingine Davet Etti
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Kadıköy'de düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti. Miting saat 20.30'da yapılacak ve Özgür Özel de katılacak.
(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Kadıköy'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.
CHP, yarın saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanında miting düzenleyecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün Kadıköylü hemşehrilerimi davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel