Haberler

Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Mitingine Davet Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Kadıköy'de düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti. Miting saat 20.30'da yapılacak ve Özgür Özel de katılacak.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Kadıköy'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanında miting düzenleyecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün Kadıköylü hemşehrilerimi davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Apple, iPhone 17 ailesini görücüye çıkardı! İşte Türkiye'deki satış fiyatları

Apple, son model iPhone'ları tanıttı! Türkiye fiyatları ateş pahası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.