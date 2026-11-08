Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ekonomi yönetimi Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kabinenin ekonomiden sorumlu üyeleri, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Kabinenin ekonomiden sorumlu üyeleri, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini belirterek, "Destansı bir mücadeleyle Karabağ'ı asli hüviyetine kavuşturan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü ve Azerbaycan Zafer Günü'nü tebrik ederek, büyük bir inanç ve cesaretle yazılan bu tarihi destan sayesinde, şanlı Azerbaycan bayrağının Karabağ'da ilelebet gururla dalgalanmaya devam edeceğini aktardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da paylaşımında, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin inanç, azim ve kararlılıkla verdiği destansı mücadele neticesinde kazanılan Karabağ Zaferi, milletimizin ortak hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. Bu büyük zaferin mimarı olan aziz şehitleri rahmet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü en kalbi duygularla kutladığını kaydederek, şu ifadeyi kullandı:

"Karabağ'ın yeniden vatan topraklarına kavuşmasıyla tarihe geçen bu büyük zaferin yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin ilelebet sürmesini diliyorum."

Kaynak: AA
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı99

Türk futbolunu sarsan görüntü! Video kaldırıldı ama ortalık karıştı
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Şampiyonluğu getiren vuruş! Eski Fenerbahçeli resmen tarih yazdı
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi15

Arap ülkesinin kalbinde patlama sesleri
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi

500 günlük istismar kabusu akılalmaz bir şekilde sona erdi
Vücudundaki morlukları düşmeye bağladılar, lösemi çıktı! Sakarya'da 3,5 yaşında tanı alan Deniz hastalığı yendi

Morlukları düşmeye bağladılar! Hastanede çıkan tanı lösemiydi
Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı

Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı14

BDDK'nın üst düzey ismi tutuklandı
15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular

15 katlı binada yangın paniği! Kendilerini can havliyle dışarı attılar