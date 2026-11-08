Ekonomi yönetimi Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

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Kabinenin ekonomiden sorumlu üyeleri, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini belirterek, "Destansı bir mücadeleyle Karabağ'ı asli hüviyetine kavuşturan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü ve Azerbaycan Zafer Günü'nü tebrik ederek, büyük bir inanç ve cesaretle yazılan bu tarihi destan sayesinde, şanlı Azerbaycan bayrağının Karabağ'da ilelebet gururla dalgalanmaya devam edeceğini aktardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da paylaşımında, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin inanç, azim ve kararlılıkla verdiği destansı mücadele neticesinde kazanılan Karabağ Zaferi, milletimizin ortak hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. Bu büyük zaferin mimarı olan aziz şehitleri rahmet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü en kalbi duygularla kutladığını kaydederek, şu ifadeyi kullandı:

"Karabağ'ın yeniden vatan topraklarına kavuşmasıyla tarihe geçen bu büyük zaferin yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin ilelebet sürmesini diliyorum."

Kaynak: AA