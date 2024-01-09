Ekmeklerin raf ömrünü uzatmanın yolları

Yiyeceklerin raf ömürleri, paketlenmesi, saklama koşulları gibi etkenler bozulma sürecini etkiliyor. Özellikle her öğünün vazgeçilmezi olan ekmekler, çabuk bayatladığı için kolay gözden çıkarılan yiyecekler arasında yer alabiliyor. Ekmeklerin raf ömrünü etkileyen başlıca faktörler olduğunu söyleyen Toptan ekmek imalatı markası Chef Morkoç Gıda Kurucusu Ulaş Morkoç, "Ekmekler serin ve kuru yerlerde, hava almayan kaplarda saklanmalıdır. Bu şekilde saklanan ekmeklerin raf ömrü uzar" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın verilerinde, dünyada her yıl gıdaların yaklaşık üçte birinin, Türkiye'de ise kişi başına 93 kilogram yiyeceğin çöpe atıldığı yer alıyor. Bu miktar, küresel çapta perakende satış noktaları, evler ve restoranlardaki tüketime hazır gıdanın yüzde 17'sinin doğrudan atıldığı anlamına geliyor.

Gıda kayıpları daha çok üretim, saklama, işleme, dağıtım ve pazarlama aşamalarındaki altyapı eksikliğinden kaynaklanıyor. Özellikle her öğünde sofraların vazgeçilmezi ekmeklerin israf edildiğine dikkat çeken toptan ekmek imalatı markası Chef Morkoç Gıda Kurucusu Ulaş Morkoç, ekmeklerin raf ömürleri ve saklama koşullarıyla ilgili ipuçları verdi.

"DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMLERİYLE GIDA İSRAFINI ÖNLEYEBİLİRİZ"

"Gıda tüketiminde doğallık ve tazelik özellikle ekmek gibi temel besin maddelerinde hayati önem taşıyor" diyen Ulaş Morkoç, "Doğal ekmeklerin raf ömrü, içerikler, nem oranı, saklama koşulları ve iklim gibi çeşitli faktörlere bağlı. Doğru saklama yöntemleriyle raf ömrü 3 ila 5 gün arasında uzayabilir. Doğal ekmek tüketimi ve doğru saklama yöntemleriyle gıda israfını önleyebiliriz" dedi.

"BUZDOLABINDA SAKLANAN EKMEKLERDE LEZZET DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR"

Doğal ekmeğin sadece un, su, maya ve tuz gibi temel malzemeler kullanılarak üretildiğini ve katkı maddesi içermediğini belirten Morkoç, "Ekmek türü, içerikleri, saklama koşulları ve hijyen, doğal ekmeklerin raf ömrünü etkileyen başlıca faktörlerdir. Doğal ekmeklerde katkı maddesi olmadığı için ömürleri daha kısadır. Ekmekler serin ve kuru yerlerde, hava almayan kaplarda saklanmalıdır. Bu şekilde saklanan ekmeklerin raf ömrü uzar. Ayrıca derin dondurucuda saklamak da alternatif bir yöntemdir. Buzdolabında saklanan ekmekler, nem kaybı ve lezzet değişiklikleri yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

"EKŞİ MAYALI EKMEKLER 7 İLA 10 GÜN TAZE KALABİLİR"

Nem oranı yüksek ekmeklerin, mikrobiyal büyüme için daha elverişli bir ortam oluşturduğunu ifade eden Morkoç, "Bu durum, ekmeklerin daha hızlı bozulmasına yol açabilir. Farklı ekmek türlerinin raf ömürleri de farklıdır. Örneğin ekşi mayalı ekmekler, doğal asitliği sayesinde küf ve bakteri oluşumunu engeller. Buzdolabında 7 ila 10 gün taze kalabilir. Buna karşılık, tam buğday ekmeği gibi yüksek nem içeren ekmekler, daha kısa raf ömrüne sahiptir. Buzdolabında 5 ila 7 gün taze kalabilir" diye konuştu.

"EKMEK ÜRETİMİNDE HİJYEN RAF ÖMRÜNÜ ETKİLER"

Morkoç, "Ekmek üretiminde hijyen koşulları ve hammaddelerin kontaminasyonu raf ömrünü etkiler. Üretim sırasında dikkat edilen hijyen standartları ve kullanılan malzemelerin kalitesi, ekmeklerin tazeliğini korumada önemlidir" dedi.