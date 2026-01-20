Tepav: Sgk'ya Kayıtlı Çalışan Sayısı Aylık Bazda Yüzde 3,3 Azalarak 26 Milyon 78 Bine Geriledi

(ANKARA) - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) SGK verilerine dayanarak hazırladığı Ekim 2025 İstihdam İzleme Bülteni'nde, "SGK'ya kayıtlı çalışan sayısı aylık bazda yüzde 3,3 azalarak 26 milyon 78 bine geriledi. Böylece kayıtlı çalışan sayısı son üç aydır düşüş eğilimini sürdürdü" denildi. Bültende, imalat sektöründe istihdamın yıllık yüzde 3 daraldığı, buna karşılık inşaatta istihdamın yüzde 5,7 arttığı ifade edilirken, Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında çalışanların toplam sigortalı çalışanlar içindeki payının yüzde 8,3 olduğu kaydedildi.

Bültende yer alan verilere göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında çalışanların sayısı yıllık yüzde 3,4, aylık yüzde 0,2 artarak 2 milyon 165 bine ulaştığı kaydedilerek, SGDP kapsamında çalışanların, toplam sigortalı çalışanlar içerisindeki payının yüzde 8,3 olduğu kaydedildi.

21 ana sektörün 16'sında istihdam arttı

Ekim ayında incelenen 21 ana sektörün 16'sında istihdam artışı yaşandığı belirtilen bültende, "İmalat sektöründe istihdam yıllık bazda yüzde 3 daraldı" ifadesi kullanıldı. Buna karşılık, "inşaat sektöründe istihdamın yüzde 5,7 arttığı" bildirilen bültende, imalat sektöründeki daralmanın son bir yıldır devam ettiği, inşaatta ise şubat ve mart ayları hariç artış eğiliminin sürdüğü vurgulanırken tarım sektöründe ise istihdamın yüzde 1,3 arttığı belirtildi.

En büyük kayıp giyim eşyaları imalatında

Bültende alt sektörlere ilişkin değerlendirmede, ekim ayında 88 alt sektörün 40'ında çalışan sayısının gerilediği kaydedildi. Buna göre, giyim eşyaları imalatı 78 bin 921 kişi ile en fazla istihdam kaybının yaşandığı sektör oldu.

Perakende ticaret istihdam artışında ilk sırada

Bu sektörde yıllık daralma oranının yüzde 12,1'e ulaştığı belirtilen bültende, tekstil ürünleri imalatı ile büro yönetimi ve büro desteği faaliyetlerinin de yüksek istihdam kaybı yaşayan sektörler arasında yer aldığı ifade edildi. Oransal olarak en hızlı daralmanın ise yüzde 42,3 ile bilgi hizmet faaliyetlerinde gerçekleştiği aktarıldı. Bültende şu ifadelere yer verildi:

"Alt sektörlerde perakende ticaret 135 bin 18 kişiyle en fazla istihdam artışı sağlayan sektör oldu. Bina inşaatı 130 bin 815 kişilik artışla ikinci sırada yer alırken eğitim ve yiyecek–içecek hizmetleri diğer dikkat çekici artışların yaşandığı alanlar oldu. Çalışan sayısının en hızlı arttığı alt sektör ise yüzde 55,4 büyüme ile programcılık ve yayıncılık faaliyetleri oldu.

Başkent istihdamı en fazla arttıran il olurken İstanbul kan kaybetti

İller bazında değerlendirildiğinde, istihdamı en fazla artan il 79 bin 710 kişi ile Ankara oldu. Ankara'yı 75 bin 532 artışla Hatay, 37 bin 736 ile Malatya ve 29 bin 44 ile Kahramanmaraş izledi. Buna karşın çalışan sayısındaki en yüksek düşüş 27 bin 452 kişi ile İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u 17 bin 604 kayıpla Mersin ve 8 bin 668 kayıpla Tekirdağ izledi.

İş yeri sayısı ise yıllık yüzde 2,6 artışla 2 milyon 282 bin 219'a yükseldi. Son bir yılda 47 sektörde iş yeri sayısı artarken en yüksek artış 36 bin 641 ile perakende ticaret sektöründe gerçekleşti. Perakendeyi ev içi çalışanların faaliyetleri, yiyecek–içecek hizmetleri ve bina inşaatı izledi. İş yeri sayısında en hızlı artış yüzde 67,6 ile programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde gözlendi. Buna karşılık bilgi hizmet faaliyetleri ve ham petrol–doğalgaz çıkarımı en hızlı daralan sektörler oldu.

Hatay iş yeri artışında ilk sırada

İller bazında iş yeri sayısı Artvin dışında tüm illerde artış gösterdi. Toplam iş yerlerinin yarısı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da bulunuyor. İş yeri sayısı en fazla artan il 5 bin 50 ile Hatay olurken bunu Ankara, İstanbul ve Konya izledi."