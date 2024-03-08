EİT Ülkeleri İran'ın Yezd Şehrinde Toplandı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkeler, daha önce alınan kararların takibi ve üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek için Asya İşbirliği Diyaloğu'nun (AİD) 2024 Kültür Başkenti ilan ettiği İran'ın Yezd şehrinde toplandı.

Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan daha sonra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın katılımıyla genişleyen EİT'in Yezd'deki toplantısında, ticaret, transit taşımacılık, turizm, kültür, enerji, sanayi ve çevre gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ele alındı.

Toplantıya katılan EİT Genel Sekreteri Hüsrev Naziri AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine EİT Daimi Temsilciler Konseyi toplantısının Yezd şehrinde yapıldığını belirtti.

Toplantıda üye ülkeler arasında çeşitli konulardaki sorunların çözümü ve ilişkilerin geliştirilmesini ele aldıklarını kaydeden Naziri, sonuçların verimli olmasını ümit ettiğini ifade etti.

Naziri, "Üye ülkeler bölgesel ilişkilere sahip, ticaret, transit taşımacılık, ulaşım, enerji, çevre, sanayi, tarım, turizm, hukuki ve parlamenter düzeyde ilişkiler bulunuyor. Toplantıda bu alanlar üzerine görüşmeler yapıldı." dedi.

EİT'in dönem başkanlığını İran'ın yürüttüğünü ifade eden Naziri, bu dönemde bölgesel ticaretin genişletilmesi konusunun ana merkeze aldığını belirtti.

Naziri, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin genişlemeye devam ettiğini dile getirerek, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın bölgesel ve uluslararası ticarete ilişkin programları ve projeleri var. Tabi henüz 2025 için belirlediğimiz hedeflere ulaşmış değiliz. Transit taşımacılığın büyütülmesi ve sorunların çözülmesi ile ticaretin daha da ilerleyeceğini düşünüyoruz." İfadelerinde bulundu.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Tahran Büyükelçilik Müsteşarı Ulvi Darendeli de Türkiye'nin EİT kurucu üyelinden biri olduğunu bu nedenle ülkemizin önem verdiği uluslararası teşkilatlardan biri olduğunu ifade etti.

Darendeli, EİT'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin her alanda çalışmalara aktif katılımını sürdürdüğünü aktararak şu ifadelerde bulundu:

"Bu anlamda bugün gerçekleşen görüşmelerde ve toplantılarda üye ülkeler arasındaki sıkı iş birliğini muhtelif etkileşim olanaklarını daha çok bir araya getirmeye çalıştık. Açıkçası verimli ve faydalı toplantılar gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Daha görünür kılmak için ülkemizi çabalarımız da sürdüreceğiz."

Darendeli, Yezd'in İran'ın sekizinci büyük şehri olduğunu, aynı zamanda seramikten madene, metale kadar çeşitli ticari alanlarda da önem arz ettiğini ifade etti.

Asya İşbirliği Diyaloğu'nun Yezd şehrini "2024 yılı kültür başkenti" ilan ettiğini hatırlatan Darendeli, "Bunun yanı sıra şehrin binlerce yıllık tarihi var. Şehrin tarihi merkezi UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Yaşam alanı koruma altına alınmış İran'ın tek şehri olarak göze çarpıyor. Bu anlamda da turistik, tarihi, ekonomik önemi ile önde gelen şehirlerinden biri." İfadelerinde bulundu.