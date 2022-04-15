Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için bir kişinin üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için bir kişinin üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Sınav görevlisi sınava giren H.F. isimli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Şahsı inleyen görevli, üzerine kurulu düzeneği gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.F.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet wifi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi. Şüphelinin kulaklarında bulunan 'böcek' cımbız yardımıyla çıkartıldı. Şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Salih Bilal Aslan/ İHA)

Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı

Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı

Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı

Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title