Veli·lerden kırtasiye ve okul masrafları isyanı: 'TÜİK verileri gerçeği yansıtmıyor'

Haber : Hilal ACAR / Erva GÜN - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - TÜİK'in Ağustos 2026 tüketici enflasyonu verilerine göre, ana harcama grupları arasında yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu kalem eğitim hizmetleri oldu. Eğitim harcamalarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan bir veli, "Kırtasiyelerde en küçük bir malzeme 100 TL'den başlıyor. Fazlasıyla uçmuş vaziyette fiyatlar, o yüzden yetişemiyoruz çoğu şeye" dedi. TÜİK'in açıkladığı yüzde 53,44'lük artış oranının gerçeği yansıtmadığını savunan veli, "O yüzde 100'ü geçiyordur" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, genel tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 31,51 yükseldi. Eğitim ve eğitimle bağlantılı hizmetlerdeki fiyatlar ise yıllık enflasyonun üzerinde arttı.

Eğitim harcamaları içinde yıllık bazda en fazla fiyat artışı yükseköğretimde yaşandı. Yükseköğretim eğitimi ücretleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,69 oranında yükseldi. Yeni akademik yıl öncesinde kayıt ve harç güncellemelerinin etkisiyle yükseköğretim ücretleri yalnızca son bir ayda yüzde 25,37 arttı. Öğrencilerin barınma giderlerinde de yıllık bazda artış kaydedildi. Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetlerinin fiyatı son bir yılda yüzde 44,82 artarken, aylık bazdaki artış yüzde 2,18 oldu.

TEMEL VE ORTAÖĞRETİMDE ARTIŞ YÜZDE 40 SEVİYESİNDE

İlkokul ve ortaöğretim düzeyindeki okul ücretlerinde de artış gözlendi. Buna göre, ilkokul eğitiminde fiyatlar son bir yılda yüzde 40,14 arttı, aylık bazdaki yükseliş ise yüzde 0,36 oldu. Ortaöğretim eğitiminde ise yıllık artış yüzde 38,34, aylık artışyüzde 0,59 olarak gerçekleşti. Ayrıca eğitimle bağlantılı olarak okul servisi hizmetinde de ücretler bir yılda yüzde 40,39 arttı.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ANKA Haber Ajansı'na konuşan veliler, TÜİK tarafından açıklanan verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak artan okul ve kırtasiye masraflarına dikkati çekti.

Bir veli, "Kırtasiyelerde en küçük bir malzeme 100 TL'den başlıyor zaten. Fazlasıyla uçmuş vaziyette fiyatlar o yüzden yetişemiyoruz çoğu şeye" dedi. Okul kıyafetleri ve servis fiyatlarına ilişkinde veli, "Okul kıyafetleri çok fazla. Bir gömlek, bir tişört almaya kalksak bayağı yüklü bir rakam söz konusu oluyor. Okul servisleri ise çift taraflı gidişler daha uygun ama tek taraflı gelişlerde yarı fiyatının daha üstünde bir rakam oluyor servislerde" dedi. "Geçen yıl ne kadardı, bugün ne kadar" sorusuna veli, "Tek gidişler 2 bin 600 liraydı, 3 bin 300 gibi bir rakama tekabül ediyordu aylık ama bunlar bir kilometre bazında olan fiyatlar" yanıtını verdi.

"Bir okul çantası ne kadara dolar" sorusu üzerine "2-2,5 bine dolar" dedi. TÜİK'in açıkladığı yüzde 53,44'lük artış verisine ilişkin ise "O yüzde 100'ü geçiyordur bence" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜİK VERİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Okul kıyafeti alışverişine çıkan bir veli ise, "Her şey pahalı. Ucuz bir şey var mı? 800 lira tişört dedi, arkadaşıma bin 800 lira tişört demiş. Bak, şurada da 350'ye var ama olmaz fazla bence. 800'e bir uyduruk tişört olur mu? Çocuk tişörtü bu" dedi. Diğer veli ise kitap fiyatlarına sitem ederek, "650-700'e incecik bir kitap" dedi. Veli, özel okulların fiyatlarından yakınarak, "Özel okullar uçmuş ya. Bu özel okullara bir çare bulunması lazım. Devlet okulları da öğrenciye yetemiyor. Devlet okullarında biliyorsunuz, can güvenliği bile yok. Bilmiyorum ne olacak?" ifadelerini kullandı. Veli, TÜİK verilerine yönelik ise "TÜİK verileri gerçeği yansıtmıyor. Gidin şurada bir kırtasiyeye, gidip bakabiliriz" diye konuştu.

Bir başka veli de her şeye zam geldiğini belirterek, "Bizler de farkındayız ama herkes ne yapacak bilmiyoruz" diye yakındı. "Servis fiyatları, okul kıyafetleri nasıl" sorusuna veli, "Hepsi pahalandı. Servisler neredeyse 4-5 bini buluyor. Okul kıyafetleri daha pahalıya geliyor. Şu an çocuğumuzu giydirmek istesek 5-6 bin lirayı buluyor" yanıtını verdi.

"Bir okul çantasını doldurmak ne kadara mal olur" sorusuna ise veli, "O neredeyse 3-4 bin liradan aşağı değil" dedi. "Geçen yıl ne kadardı" sorusuna ise "Geçen yıl da neredeyse 2 civarında falandı ama bu sene daha da artışta, 4'ü bulur" yanıtını verdi.

Bir diğer veli ise TÜİK verilerine yönelik, "Bence yüzde 50'den daha fazla, 100" dedi. "Bir okul çantası kaça mal olur" sorusuna ise "7-8 bini buluyor" yanıtını verdi. "Okul kıyafeti, servis ücret?" sorusuna veli, "Artı onlar olunca 25-30 olur, bir asgari ücreti geçer" dedi. Veli, TÜİK verilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maliyetler artmadığı halde otomatik artışlar var. TÜİK her zaman aşağıdan alıyor, doğru veriler vermiyor. Yönlendirilmiş bir fiyat ekonomisi var. TÜİK'in verileri her zaman reele inmiyor. Halkın arasında çıkan fiyatlar değil, idarenin verdiği rakamları veriyorlar."

Kaynak: ANKA