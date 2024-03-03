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Eğitim-İş Üyeleri 3 Mart Devrim Yasaları'nın 100. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Edecek

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Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yılında, saat 15.00'te, Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek Anıtkabir'i ziyaret edecek. Üyeler, Ankara Valiliğinin miting taleplerine red cevabı vermesi nedeniyle 3 Mart Pazar günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Eğitim-İş, basın toplantısının ardından 'Laiklikle Yaşayacağız, Cumhuriyeti İlelebet Yaşatacağız' sloganıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yılında, saat 15.00'te, Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın tabulünün 100. yılında Ankara Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek Anıtkabir'e yürüyecek. Üyeler, Ankara Valiliğinin miting taleplerine red cevabı vermesi nedeniyle 3 Mart Pazar günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Eğitim-İş, basın toplantısının ardından "Laiklikle Yaşayacağız, Cumhuriyeti İlelebet Yaşatacağız" sloganıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Anıtkabir Ankara Eğitim Güncel Haberler

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