Ege Tıp Öğrencilerinden Sezaryen Doğumuna Tepki

(İZMİR) - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Sivasspor futbol takımı oyuncularının "Doğal olan normal doğum" pankartına ve Sağlık Bakanlığının "normal doğum" konulu kamu spotlarına karşı basın açıklaması düzenledi. Öğrenciler adına açıklamayı yapan Beril Aktaş, "Sağlık Bakanlığı imzasıyla yayınlanan kamu spotlarıyla, sezaryen doğum sistemli bir şekilde 'riskli, soğuk ve yetersiz' bir tercih gibi sunulmakta. Bu durum, sezaryen doğumu anormal, anne ve bebek sağlığını önceleyerek sezaryen yapan doktorları canice göstermekte ve sezaryen doğumla doğuran anneleri hedef haline getirmektedir" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Sivasspor futbol takımı oyuncularının, geçen haftalarda Fenerbahçe maçına çıkarken "Doğal olan normal doğum" pankartı açmasına ve Sağlık Bakanlığının "normal doğum" konulu kamu spotlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri önünde düzenlenen basın açıklamasında öğrenciler, "İktidarın değil, halkın doktoruyuz" ve "Normal olan sağlıklı doğum" sloganlarıyla uygulamalara tepki gösterirken Sağlık Bakanlığı yetkililerine de çağrıda bulundular.

"Sezaryen doğumu anormal göstermektedir"

Öğrenciler adına basın açıklamasını yapan Beril Aktaş, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kampanyanın sezaryen doğuma ilişkin yanlış algı oluşturduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz haftalarda oynana Sivasspor-Fenerbahçe maçında futbolcuların 'Doğal olan normal doğum' pankartıyla sahaya çıkması, yalnızca bir tercih propagandası değil, kadın bedeni üzerine kurulan ideolojik tahakkümün yeni bir tezahürüdür. Türkiye'de yürütülen kampanyada kamu spotu olarak yayınlanan videoların içeriği hem anneleri hem de doktorları rencide eden mesajlar çağırmaktadır. Sağlık Bakanlığı imzasıyla yayınlanan kamu spotlarıyla, sezaryen doğum sistemli bir şekilde 'riskli, soğuk ve yetersiz' bir tercih gibi sunulmakta, kadınların doğum şekline dair kararları sorgulanmakta ve doğum yapan kadınlar arasında ayrımcılık körüklenmektedir. Bu durum, kampanyayı amacından saptırarak sezaryen doğumu anormal, anne ve bebek sağlığını önceleyerek sezaryen yapan doktorları canice göstermekte ve sezaryen doğumla doğuran anneleri hedef haline getirmektedir. Halkı bilinçlendirmek amacı taşıyan bilimsel bir sürecin bu şekilde dramatize edilmesi oldukça yanlış bir kampanya üretim şeklidir."

"'Normal doğum' terimi, 'vajinal doğumu' temsil etmemektedir"

Kampanyada terimlerin kullanımına dikkat çeken Aktaş, şunları söyledi:

"Öncelikle 'normal doğum' terimi, 'vajinal doğumu' temsil etmemektedir. Anneleri vajinal doğuma teşvik edeceksek bu terimleri gerçek halleriyle kullanmamız oluşabilecek yanlış anlaşılmaları ve kafa karışıklıklarını ortadan kaldıracaktır. İkinci olarak sezaryen doğum doğal gelişen bir süreci bantlayan bir girişim değil, tam aksine anne ve bebek ölümlerini azaltan bir araçtır. Sezaryen gerekli görüldüğünde uygulanan tıbbi bir doğum yöntemidir. Ne eksiktir ne anormal. Gerektiği yerde kullanılmalıdır. Doğum şekli kararı mutlaka anne ve uzman ekibin birlikte almaları gereken bir karardır. Bizler tıp öğrencileri ve sağlık emekçileri olarak bilimin ışığında yapılan yanlış reklam kampanyasının düzeltilmesini talep ediyoruz."

"Kamu spotunun anne bebek sağlığını önceleyecek biçimde revize edilmesini istiyoruz"

Sürdürülen kampanyaya ilişkin Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın bedeni üzerinde tahakküm kurmayı amaçlayan, yurttaşların kadın bedenleri üzerine sahip oldukları söz hakkını yok sayan kampanyalar derhal sonlandırılsın. Kamu spotunun bilimin tarafsızlığı kullanılarak ve bu durum dramatize edilmeden anneler ve doktorların işbirliğini pekiştirecek ve anne bebek sağlığını önceleyecek biçimde revize edilmesini istiyoruz. Yaptığımız açıklama ve önerilerin Sağlık Bakanlığına ulaşmasını ve eleştirilerimizin dikkate alınmasını talep ediyoruz."