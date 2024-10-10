Ege Bölgesi'nde Pamuk Ekim Alanları Yüzde 10.30 Arttı

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, bir önceki sezona göre Ege Bölgesi'nde pamuk ekim alanlarının yüzde 10,30 artarak 115 bin hektara yükseldiğinin tahmin edildiğini belirtip, "Ortalama kütlü veriminin geçen yıla göre yüzde 4,6 azalarak dekarda 420 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre kütlü pamuk üretiminin 484 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve buna bağlı olarak da mahlıç pamuk üretiminin ise 189 bin ton olacağı tahmin edilmektedir dedi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) koordinatörlüğünde, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği iş birliğinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile yapılan protokol dahilinde gerçekleştirilen 202425 sezonu Ege Bölgesi pamuk ekili alanlarının belirlenmesi ve ürün rekoltesinin tahmin çalışmaları tamamlandı. 202425 Sezonu Ege Bölgesi Pamuk Rekolte Tahminini açıklayan İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, pamuk sektörünün son yılların en kötü dönemini yaşadığını söyledi. Uçak, 2023 yılında pamuk üretim maliyeti ortalama 25 TL seviyelerindeyken bu yıl maliyetler verime göre değişmekle birlikte 28-32 TL bandında seyrediyor. Ortalama maliyet artışı yaklaşık yüzde 17. Borsadaki mahlıç yani çekirdeksiz pamuk fiyatına baktığımızda geride bıraktığımız sezon ortalaması 53 TL seviyesinde. Yeni mahsul 41 renk pamuk ise 58 TL'den işlem görüyor dedi.

'PAMUĞA VERİLEN DESREK YETERSİZ'

Pamuğa verilen desteklerin yeterli olmadığını dile getiren Uçak, Kütlü pamuk prim desteğinin son 3 yıldır 1 lira 60 kuruş sevisinde kalması ve hiç artmaması hayal kırıklığı yarattı. Üretim maliyeti kilo başına ortalama 30 lira olan kütlü pamuk güncel piyasada ortalama 23 liradan alıcı buluyor. Üretici ise haklı olarak malını maliyetin altında satmak istemiyor. Piyasanın düzelmesi ve üreticinin zarar etmemesi için geçtiğimiz yıl talep ettiğimiz kilogram başına 5 liralık prim desteğini, yeterli olmamasına rağmen arttırmadan bu sene de talep ediyoruz diye konuştu.202425 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekoltesini açıklayan Uçak, Bir önceki sezona göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 10,30 oranında artarak 115 bin hektara yükseldiği tahmin edilmiştir. Ortalama kütlü veriminin geçen yıla göre yüzde 4,6 azalarak dekarda 420 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre kütlü üretiminde 484 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 189 bin ton olacağı tahmin edilmektedir dedi.

'ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ'

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Uskuç da tekstil sektörünün sıkıntılar yaşadığını vurgulayıp, Tükettiğimiz pamuğun neredeyse yarısını üretebilir durumdayız. Ama maalesef çiftçi tarafında çok ciddi mali sıkıntılarla yüz yüzeyiz. Sürdürülebilirlik için mutlaka çiftçilerin ayakta kalmalarının sağlanması lazım dedi. Uskuç, çiftçilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Şimşek de Üreten insanların prim desteğiyle desteklenip, üretimin ülkemiz adına devam etmesinden yanayız dedi.

'BU YIL PAMUKTA HASTALIK ARTTI'

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bolca ise Yıl genelinde giden sıcak hava, bazı bölgelerdeki su noksanlıkları ve bu yıl özellikle Denizli bölgesinde yağan yağmurlar ve sıcak havayla birlikte oluşan nemden dolayı birtakım hastalıklar oluştu. Bu yıl geçen yıla göre hastalık daha yoğundu ve su eksikliği hissedildi. Bazı yerlerde su zamanında verilemedi. Pamuğun en çok suya ihtiyaç duyduğu dönemde yeterli sulama yapılamamasına bağlı olarak bu yıl pamuk ortalama veriminde düşüş oldu. Ancak bu yıl ekim alanları genişledi. Bu yıl ekim alanlarında 104 binden 115 bin hektara genişledi. İzmir'de büyük bir alan artışı var. Belli bölgelerde çiftçi buğday, mısır ekiminden kaçarak geçmişte yaptığı gibi pamuk üretimine dönüş yaptı. Ekili alan atmasına rağmen verim düştü. Bunun nedeni sıcaklık, su sıkıntısı hastalık ve zararlılardır diye konuştu.

Haber Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera Can ÇUBUKÇUOĞLU İZMİR,