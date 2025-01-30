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Efkan Ala, 2024 Yılına Dair 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Efkan Ala, 2024 Yılına Dair 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi. Ala, oylamada 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorileri için seçimini yaptı ve fotoğrafların toplumsal hafızayı güçlendirdiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ala, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ala, "Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Her Şeye Rağmen", Haber" kategorisinde, Ali Jadallah'ın "O Bakış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek Sıra" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını oylayan Ala, "Spor" kategorisinde ise Samir Jordamovic'in "Gece Atlayışı" adlı karesini seçti.

Oylama sonrasında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ala, "Yılın Kareleri" oylamasıyla bir yıl içerisindeki bütün önemli hadiselerin hafızalarda yenilendiğini belirtti.

Ala, fotoğraf karelerinin, ülkede bir yıl içinde gerçekleşen önemli olaylarla, dünyadaki zulüm ve soykırımın unutulmamasını sağladığını, bunların gelecekte bir daha yaşanmaması adına tedbir alma sorumluluğunu hatırlattığını söyledi.

Fotoğraflarla hikaye yazıldığına, her fotoğrafın aslında büyük bir hikayeyi özetlediğine işaret eden Ala, bunun çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
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