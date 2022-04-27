'Efelerin kartal yuvası' Lübbey festivale hazırlanıyor

ÖDEMİŞ, İZMİR (Bültenler) - Taş, kerpiç ve çamur sıva karışımından oluşan evleri ve otantik atmosferiyle tarihe meydan okuyan Lübbey köyünde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi tarafından festival düzenlenecek. 1980'li yıllardan itibaren hızla göç veren ve nüfusu 5 kişiye kadar inen Lübbey'de 8 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan festival öncesi Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş incelemelerde bulundu.

Özgün mimarisi, doğayla iç içe oluşu ve sakinliğiyle son yıllarda öne çıkmaya başlayan Lübbey için koruma amaçlı imar planının hazırlandığını hatırlatan Başkan Mehmet Eriş, "Lübbey bizim Birgi kadar önemli bir değerimiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırlattığı koruma amaçlı imar planı Ödemiş Belediye Meclisimizden geçti, sonra da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizden de geçti. Geldiğimiz noktada Bakanlığımız planı tamamladı, konu artık Koruma Kurulu'nda. Dileriz ki oradan da en kısa sürede sonuç alınır. Bu anlamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün yoğun desteği ve çabaları söz konusu. Uygulama planıyla da beraber dileriz ki Lübbey daha yaşanılır, insanların daha çok gelip gittiği, buradaki havayı soluduğu bir konuma dönüşür. Bugün de değerli Müze Müdürümüz Feride Kat ile birlikte son durumu yerinde inceledik. Bu büyük zenginliğimizin doğası ve sakinliğiyle birlikte korunması ve tanıtımı için tüm kurumlarımızla el ele çalışıyoruz." dedi.

"8 MAYIS TARİHİNİ ŞİMDİDEN NOT ALIN"

Lübbey'de 8 Mayıs Pazar günü düzenlenecek festivalle ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirten Eriş, "8 Mayıs'ta Anneler Günü'nde Lübbey'de anlamlı bir buluşma yaşamak istiyoruz. Lübbey'in gerçek değerinin yerinde görülmesi ve tanıtımı hem de o günün anlamına uygun etkinliklerle Anneler Günü'nün dolu dolu kutlanmasını hedefliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte buna uygun bir program hazırlayacağız. Diliyoruz ki 8 Mayıs'ta Anneler Günü'nde anneler evlerinde çocuklarıyla kahvaltılarını yaptıktan sonra öğleye doğru Lübbey'e gelecekler. Buradaki heyecana ortak olacaklar. Lübbey'e hayat katan esnaflarımızın misafirperverliğiyle de en iyi şekilde ağırlanacaklar. Şimdiden tüm konuklarımızın 8 Mayıs 2022 tarihini not almalarını istiyoruz. Herkesi Lübbey'e davet ediyoruz" diye konuştu.

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