Edremit Belediyesi Zabıta Ekipleri Sahillerdeki Eşyaları Topladı

Edremit Belediyesi Zabıta ekipleri, sahillerde uyarılara rağmen sabit bırakılan şezlong ve şemsiyeleri topladı. Gece saatlerinde başlatılan operasyonla zincir ve iplerle bağlanarak sahile bırakılan şemsiye, şezlong, masa, sandalye ve koltuklar kaldırıldı.

Edremit Belediyesi Zabıta ekipleri, sahillerde uyarılara rağmen sabit bırakılan şezlong ve şemsiyeleri topladı. Gece saatlerinde başlatılan operasyonla zincir ve iplerle bağlanarak sahile bırakılan şemsiye, şezlong, masa, sandalye ve koltuklar kaldırıldı.

Edremit Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanında bulunan sahillerde, halkın ortak kullanıma ait kamusal alanlarda yapılan uyarılara rağmen sabit bırakılan şezlong ve şemsiyeleri topladı.

Edremit Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Belediyemiz sorumluluğunda bulunan sahillerde yapılan tüm ikazlara rağmen ortak kullanım alanlarına sabit olarak bırakılan şezlong, şemsiye, masa gibi malzemeleri dün gece geç saatlerde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde topladık. Kamusal alana yapılan işgalleri engellemek için zabıta ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimler kentimiz genelinde devam edecek" denildi.