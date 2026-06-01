Edirneli minik dansçılar Bulgaristan'da düzenlenen 27. Uluslararası Sınır Tanımayan Dostluk ve Çocuk Halk Dansları Festivali'ne katıldı.

Hotead Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Sliven şehrinde gerçekleşen festivale Sırbistan, Hırvatistan, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'den ekipler katıldı.

Hotead Spor Kulübü Halk Dansları Topluluğu 22. Nefes Minik Modernize Halk Dansları ekibi Edirne yöresi müziklerinden oluşan bir gösteri sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün başkanı Mehmet Grammeşin, Edirne'yi ve Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Öte yandan kulübün yönetim kurulu üyeleri Sliven Belediye Başkanlığına ve Sliven Valiliği'ni de ziyaret ederek kente özgü hediyeler sundu.

Keşan Milli Eğitim Müdürü Kemik'ten öğrencilere ziyaret

Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Rasim Ergene İlkokulu'nu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle sohbet eden Kemik, talep ve önerileri de dinledi.

Kemik, eğitim öğretim yılının son günlerine yaklaşırken derslerine aynı azim ve kararlılıkla devam etmelerini, hedeflerinden vazgeçmemelerini ve yaklaşan yaz tatilini kendilerini geliştirecek etkinliklerle değerlendirmelerini tavsiye etti.

Müftülükten engelli kardeşlere ziyaret

Edirne Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ekipleri engelli ikiz kardeşleri evlerinde ziyaret etti.

Müftülükten yapılan açıklamada, Yunus ve Emre kardeşleri evlerinde ziyaret eden ekipler aileyle de sohbet etti.

Sevgiyle engelleri aşmayı amaçladıklarını dile getiren ekipler, kendilerini ağırlayan aileye ve ikiz kardeşlere teşekkür etti.