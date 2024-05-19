Üye Girişi
Haberler

Edirne ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Edirne Belediyesi tarafından organize edilen fener alayına katılanlar Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, etkinlikte bir konuşma yaparak Edirnelilerin bayramını kutladı.

Edirne ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi tarafından organize edilen fener alayına katılanlar Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı.

Kortej, taşıdıkları Türk bayrakları, Atatürk posteri ve meşalelerle bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirnelilerin bayramını kutladı.

19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'nin başladığını belirten Akın, Türkiye Cumhuriyeti için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğe CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanan vatandaşlar, bayraklar ve yaktıkları fenerlerle sahil dolgu alanından Rumeli İskelesi'ne yürüdü.

Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri yürüyen vatandaşlara kornalarıyla eşlik etti, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri de tekneleriyle denizde konvoy yaptı.

Yürüyüşe CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında şarkıcı Ziynet Sali, sahil dolgu alanında konser verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Filiz Gencan Akın Edirne Belediyesi Tekirdağ Gençlik Edirne Spor Spor Güncel Haberler

Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

 Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız

Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız

 İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

Bakmadan Geçme

Şampiyon kim olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Villarreal Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (ARDA GÜLER'İN GOLLERİ) Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor 2024? İşte Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı sezon! DEV DERBİDE KAVGA! Fenerbahçe - Galatasaray maçı kavgayı kim çıkardı, KİM KAVGA ETTİ? Olay ne, ne oldu? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? GS en son hangi yıl ve sezon şampiyonluk yaşadı? FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? #9917 Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM! #129349 DEV DERBİDE NEFESLER TUTULDU! #9917 Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI ANLATIM! Dakika dakika ne oldu, kim gol attı? #129349 Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri GALATASARAY'IN TARİHÇESİ! Galatasaray ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray ilk başkanı kimdir? FENERBAHÇE'NİN TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar (1909-2024) Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri!
Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme

Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title