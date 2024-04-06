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Edirne Valisi Yunus Sezer, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında AA'nın, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu anımsattı.

AA'nın, Milli Mücadele döneminden itibaren halkı bilgilendirmek için çalıştığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelemizin güçlü sesi olarak kurulan, ülkemizin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan, bir asrı aşkın süredir tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı ile hareket eden Anadolu Ajansı, Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan müstesna kuruluşlarımızdandır. Milli Mücadele yıllarından itibaren halkımızı bilgilendiren, kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının 104'üncü yıl dönümünü kutluyor, Edirne'mizde ve ülkemizde görev yapan tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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