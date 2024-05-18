Edirne Valisi Sezer'den, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, kurtuluş ateşinin yakıldığı, Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü tarih olan 19 Mayıs 1919'un 105. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919'da başlattığı hareketle aziz milletin, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini ifade eden Sezer, sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin bu tarihte atıldığını kaydetti.

Atatürk'ün geleceğin teminatı olan gençlere olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getirerek, Samsun'a ayak bastığı bu anlamlı günü gençlere armağan ettiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Değerli gençler, kendinizi gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirmeli ve geleceğe güvenle bakmalısınız. Ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak adına büyük bir özveriyle çalışarak, bu değerli emaneti gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak en önemli görevinizdir. İdeallerinin peşinden kararlılıkla giden, güçlü, dinamik, kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."