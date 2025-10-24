Haberler

Edirne İlinin 2025 Yılı Kamu Yatırım Projeleri Değerlendirildi


Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 2025 yılı kamu yatırım programları ve 335 projenin durumu değerlendirildi. Toplam yatırım bedeli 79 milyar lira olarak belirlendi.

Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında yapıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2025 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

Subaşı, toplantıda Edirne'de kamu kuruluşlarının 2025 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 335 projenin yer aldığını söyledi.

Projelerin toplam bedelinin 79 milyar lirayı bulduğunu belirten Subaşı, "Bu projeler için önceki yıllarda 21,5 milyar lira harcanmış, 2025 yılında da 24 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Üçüncü yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 9,6 milyar lira harcama yapılarak yüzde 40 yıllık harcama oranı sağlanmıştır. 2025 yılının üçüncü dönemi sonu itibariyle yapılan yatırım harcamalarının 9,3 milyar lirasını merkezi idare kuruluşlarımızın yaptığı görülmektedir. " dedi.

Subaşı, belediyelerin 296 milyon liralık yatırım harcamasıyla yüzde 38 yıllık harcama oranı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarınca yapılan yatırım harcamaları sonucu programda yer alan 335 projeden 73'ünün bitirildiğini, 188'inin ise devam ettiğini anlatan Subaşı, şunları kaydetti:

"Projelerden biri proje tasfiye edilmiş olup 73'ü ise ihale ve proje aşamasındadır. Uygulamaya konulan projelerin ilçelere göre dağılımı merkez 165, Keşan 45, Uzunköprü 22, İpsala 20, Havsa 13, Enez 13, Meriç 11, Lalapaşa 9, Süloğlu 5 olup 32 proje ise muhtelif ilçelerde gerçekleştirilmiştir.

Projelerin 115'i tarım, 93'ü diğer kamu hizmetleri, 61'i eğitim, 27'si ulaştırma-haberleşme, 18'i sağlık, 12'si enerji, 7'si turizm, 2'si madencilik sektörlerinde uygulamaya konulmuştur. Dönem sonu itibariyle en çok harcama 5 milyar 757 milyon lira ile ulaştırma-haberleşme sektöründe gerçekleşmiştir."

Toplantıya, belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel


