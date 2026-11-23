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Edirne'nin Havsa ilçesinde SOGREEN Programı kapsamında hazırlanan projeye ilişkin istişare toplantısı ve saha incelemesi gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Müdürlüğünce SOGREEN Programı çerçevesinde hazırlanan projeye yönelik sunum yapıldı.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri Demet Akcan, Ezgi Çiğdem, Ali Eser, Yener Gök ve Meltem Sivrikaya ile Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri Dr. Mehmet Karaman, Dr. Taner Aydın, İsmail Tutlupınar ve Dilara Güner katıldı.

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Vedat Tamdoğan, Havsa Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Necmettin Doğan, Musulça Köyü Muhtarı Deniz Bosdan ve İl Müdürlüğü proje ekibinin de yer aldığı toplantının ardından tesisin kurulması planlanan alan ile ıslah edilmesi öngörülen meralarda incelemelerde bulunuldu.

Saha ziyaretinde alanların mevcut durumu ve proje kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Projeyle, mera verimliliğini artırmak amacıyla sürdürülebilir mera ve yeşil yem yönetimini esas alan, ortak kullanıma dayalı bir hizmet modelinin oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA