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Edirne gündem haberi | Edirne'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı

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Edirne gündem haberi | Edirne'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı

Edinilen Edirne haberine göre Edirne'nin Enez ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Enez ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Enez ilçesine bağlı Çandır köyünde besicilik yapan N.Ö'ye ait 6 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine Edirne Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili şüpheliler İ.G, M.Ş. ve Ö.P'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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