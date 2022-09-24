Edirne gündem haberi: AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan sağlıkçı ataması açıklaması Güncel Haberler Edirne gelişmesine göre AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Sağlık Bakanlığınca 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında Edirne'ye açılan münhal kadroların açıklandığını duyurdu. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Sağlık Bakanlığınca 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında Edirne'ye açılan münhal kadroların açıklandığını duyurdu. İba, yaptığı açıklamada, atamaların Edirne'ye ve sağlık neferlerine hayırlı uğurlu olmasını diledi. Sağlıkçı atamalarına ilişkin çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten İba, şunları kaydetti: "Sağlıkta beyaz devrime imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Edirne'de, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Uzunköprü Devlet Hastanesi, Keşan Devlet Hastanesi, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Açık Cezaevine toplam 30 uzman hekim, 5 pratisyen hekim, 2 uzman diş hekimi, 6 diş hekimi ve 2 eczacı ataması yapılacaktır." Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci Devlet Hastanesi Uzunköprü Edirne Güncel Haberler

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