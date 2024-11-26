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Edirne Derneği'nden Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret

Edirne Derneği'nden Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret
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Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Pınar, Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Pınar, diğer resmi ziyaretleri sırasında Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileriyle de görüştü.

Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Pınar, Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ankara programı kapsamında Kırbıyık'ı makamında ziyaret eden Pınar, dernek çalışmaları hakkında Kırbıyık'a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırbıyık, Pınar'a çalışmalarında başarı diledi.

Pınar da yakın ilgisinden dolayı Kırbıyık'a teşekkür etti.

Pınar'a ziyaretinde Trakya Birlik Genel Müdür Danışmanı Refik Buz da eşlik etti. Pınar, başkentteki ziyaretleri kapsamında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Dairesi Başkanı Ahmet Yavuz'u da ziyaret etti.

Aynı zamanda Anadolu Basın Birliği Edirne Temsilcisi olan Pınar, Anadolu Basın Birliğinin 50. yıl kutlama programına katıldı.

ETSO'da eğitim programı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) "Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi" programı düzenlendi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı'nın Teknik Destek Programı destekleriyle gerçekleştirilen eğitimde, oda çalışanlarına kalite yönetim süreçleriyle ilgili bilgiler verildi.

Kalite standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan eğitim kapsamında iç denetim süreçlerinin kurum içinde nasıl organize edilip yönetileceği konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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