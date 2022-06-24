Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın aralarında "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının görülmesine devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık O.K. katıldı. Tutuklu M.T. ile Edirne Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu.

M.T. tahliyesini, O.K. ve diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, M.T'nin tutukluluk halinin ve diğer sanıkların adli kontrol şartının devamına karar verdi.

Duruşma, 7 Ekim'e ertelendi.

Edirne'de 2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.