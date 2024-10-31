Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Sahte Euro Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltında

Edirne'de Sahte Euro Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da üretilen sahte madeni avroları piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. 6 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da ürettikleri sahte madeni avroları Edirne'de piyasaya sürdüğü iddia edilen şebekeye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3 şüpheliye ev hapsi verildi, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri kent merkezinde sahte madeni 2 avro paraların piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Paraların İstanbul'da bir atölyede üretildiği belirlendi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 947 adet sahte 2 avro madeni para, 61 parça para boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen metal kalıplar, avro şekilleri olan metal plaka, 1050 farklı ebatlarda farklı renklerde içi boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek, 1 lazer kesim cihazı,1 kompresörlü pres makinesi, 1 metal delmeye yarayan matkap ve ekipmanları, 1 ruhsatsız tabanca, 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'dan Edirne'ye getirilen zanlılar işlemleri sonrası Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ev hapsi ile cezalandırıldı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu

İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masada

 Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket
İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli - Alaattin Çakıcı el öpme olayı nedir? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 31 Ekim? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Semih Şentürk'e kim, neden saldırdı? Saldırı anı VİDEOSU var mı? Davinson Sanchez Real Madrid'e mi gidiyor? Hac maliyeti ne kadar, kaç dolar kaç TL Diyanet?) Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Vic Atletico Madrid CANLI izle! (A SPOR) Vic Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Murat Göğebakan'ın ilk eşi Senem Taş kimdir? Murat Göğebakan ilk eşini aldattı mı? Skype çöktü mü? Skype erişim sorunu var mı? 31 Ekim Skype problem mi var? Bengü neden boşandı? A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.