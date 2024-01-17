Edirne'de Kur'an kursu öğreticisi, az gören kursiyere yardım ediyor

Edirne'de Kur'an kursu öğreticisi, az gören kursiyere ayetleri büyük harflerle yazarak yardım ediyor.

Fatih Camisi Kur'an Kursu kursiyerlerinden 57 yaşındaki Ümmühan Tetik, bir süre önce MS (Multiple Skleroz) hastalığına bağlı olarak geçirdiği ataklar nedeniyle yürümekte zorluk çekmeye başladı.

Görme yetisini de büyük oranda kaybeden Tetik, yatağa bağımlı hale geldi. Uzun süren tedavi sürecinin ardından ayağa kalkan Tetik, hastalığı döneminde üzüntüyle yarım bıraktığı Kur'an kursuna gözlerinin yüzde 30 görmesine rağmen devam etme kararı aldı.

Kurs öğreticisinin kendisine destek olmak amacıyla büyük harflerle yazdığı ayetleri okuyan Tetik, çevresindekilere de azmiyle örnek oldu.

"Bildiğim halde Kur'an okuyamamak beni üzüyordu"

Tetik, AA muhabirine, rahatsızlığı süresince camiye ve kursa gelemediği için çok üzüldüğünü söyledi.

Uzun süren tedavisinin ardından ayağa kalktığını ve kursa kavuştuğunu dile getiren Tetik, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim bildiğim halde gözlerimdeki engel nedeniyle okuyamıyordum. Kur'an kursunda hocamız benim için ayrıca evinde hazırlık yapıp Kur'an okumama yardımcı oluyor. Gözlerim az görüyor, hocam da cüzleri benim okuyabileceğim gibi dosyalara ayrı ayrı yazıyor. Bildiğim halde Kur'an okuyamamak beni üzüyordu. Hocamın sayesinde arkadaşlarımla Kur'an-ı Kerim cüzlerini takip edebiliyorum."

Tetik, hiçbir engelin okuma ve eğitim azminden vazgeçirmemesi gerektiğini vurguladı.

"O okudukça biz çok mutlu oluyoruz"

Kur'an kursu öğreticisi Ayşe Tatlıses de Tetik'in pozitif, yaşam dolu ve çevresine örnek biri olduğunu, kursun "mutlu teyzesi" olarak bilindiğini dile getirdi.

Tedavi sürecinde yıllarca Tetik'i yalnız bırakmadıklarını belirten Tatlıses, "Teyzemiz ayağa kalktı ancak yüzde 70 görme yetisini kaybetmişti. Bu süreçte 'onun için ne yapabilirim?' diye düşünüyordum. Bir gün çok büyük yazıları okuyabildiğini fark ettim. Dosyalara cüzleri büyük puntolarla yazdım ve çok güzel okuyabildiğini gördüm. Elimden geldiğince teyzemize yardımcı olacağım, Kur'an aşağı, o okudukça biz çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu ise Kur'an kursu öğreticisi ve kursiyerin örnek gösterilecek bir azim sergilediğini vurguladı.

Ümmühan Tetik'in hem kursa gelenlere hem de çevresine örnek olduğunu ifade eden Başoğlu, "Teyzemiz birçok engelliye örnek ve rol model oldu." dedi.

Başoğlu, Tetik'in kolundaki bilekliği Filistin'de mağdur olanlara ulaştırmak üzere bağışladığını sözlerine ekledi.