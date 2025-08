Edirne'de Karaağaç Acı Biberi Hasadı Başladı

EDİRNE'de, kentin meşhur lezzeti tava ciğerin yanında 'olmazsa olmaz' olarak adlandırılan, yöreye özgü Karaağaç acı biberinin hasadı oyun havaları eşliğinde başladı.

Karaağaç Mahallesi'nde üreticiler, tava ciğerin yanında ana garnitür olarak sunulan acı biber için hasat mesaisine Trakya'nın 9/8'lik oyun havaları eşliğinde başladı. Kentin meşhur tava ciğerinin yanında adını duyuran ve sadece Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'ndeki tarlalarda yetişen biber, hasat edildikten sonra iplere dizilip gölgede kurutulacak. Bölgede etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle ürünün sineklere maruz kaldığını ifade eden üretici Tunahan Ule, bundan dolayı hasadın 15 gün geciktiğini söyledi. Hasat etkinliğine, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak da katıldı.

'ŞEHRİMİZİN TANITIMINDA ÖNEMLİ'

Etkinlikte konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, belediye bünyesinde de Karaağaç acı biberi yetiştirildiği ve elde edilen meblağ ile kız çocuklarına burs verildiğini dile getirdi. Akın, "Şehrimizin tanıtımında çok büyük katkısı olan Edirne ciğerinin en büyük eşlikçisi Karaağaç biberlerimizin hasadını yapıyoruz. Dolayısıyla bereketli topraklarımızı, çiftçilerimizin üretmesi, üretmeye her türlü zorlu koşulara rağmen devam etmesi bizler için çok kıymetli. Edirne Belediye Başkanı olarak ben de şehrimde yaşayan, bölgemde yaşayan bütün çiftçilere ayrı bir kıymet veriyorum. Çünkü çiftçimiz üretecek ki şehrimizde kalkınma gerçekleşsin. Edirne her şeyden önce bir tarım şehri. O yüzden biz de tarımı desteklemek için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti sarf ediyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve ekimini yaptığımız mülkiyeti Edirne Belediyesi'ne ait taşınmazlarımızla biz de Karaağaç biberi üretiyoruz. Ürettiklerimizi kız öğrencilerimize burs olarak veriyoruz" diye konuştu.

'VAHŞİ SULAMADAN VAZGEÇİLMESİ ÖNEMLİ'

Karaağaç acı biberinden elde edilen acı sosun yoğun talep gördüğünü ifade eden Akın, "Bugün de burada gerçekten çok büyük bir özen var. Burada gördüğünüz gibi damlama sulama yapılıyor şu anda. Vahşi sulamadan da vazgeçilmiş. Bu da çok çok önemli bence. Gördüğüm kadarıyla bereketli de bir hasat gerçekleştiriyoruz. O yüzden çok çok mutluyuz. Edirne'ye gelen misafirlerimize bu biberlerle yapılan acı soslardan ikram ediyoruz. ve inanın her seferinde her gördüğümde tekrar tekrar siparişler geliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Dolayısıyla inşallah üretmeye devam edin. Daha çok üretin. Daha büyük arazilerde üret devam edin. Bugün burada oda başkanlarımızla beraberiz. Onlarla da dertleşiyoruz. Çiftçinin ne kadar zor durumda olduğunu hep beraber istişare ediyoruz. Ama bölgesel kalkınma adına da bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ediyoruz. Bizlerin yegane amacı şehrimizde üreten çiftçilerimize destek ve onların daha çok üretmesine katkı sağlamak" diye konuştu.

'AŞIRI SICAKLIKTAN BİBERLER STRESE GİRDİ'

Üretici Tunahan Ule de biberlerin yüksek sıcaklıktan dolayı strese girdiğini ve bu yıl hasadın 15 gün geç başladığını söyledi. Ule, "Biber hasadımıza başladık. Çok keyifli güzel bir hasat var. Şu an burada 85 kişi ağabeyimiz, ablamızla biber topluyoruz. Bu sene hasadımıza 15 gün geç başladık. Bu sene çok 40 derece, 45 derecele hava sıcaklıklarından mal strese girdi. Bayağı bir sinek yaptı. Sinek, malın büyümesini engelledi. Ama şu an biberlerimiz çok güzel. Çok keyifli, güzel bir hasat var. 15 gün geç oldu ama güzel bir hasat. Verimlerimiz iyi şu an. Bu sene 87 dönüm acı biber yetiştiriyoruz. 15 gün hasadımız sürer, 25 gün sonra ikinci hasada gireceğiz. Zaten bu çok toplanan bir biberdir. Yılda iki kere toplanıyor. Zaten en büyük özelliği ince kabuk olması. İnce kabuk olmazsa kurumaz. Güneş görmeyecek. Nem olmayacak. Deniz olan yerde toprakta da yetişmez kurumaz da" dedi.

'OYNARKEN BİBER TOPLUYORUZ'

Hasat işçilerinden Belgin Özdemir (44) ise mutlu bir ortamda hasat yaptıklarını dile getirerek, "Biz, böyle işlerde çok gururluyuz. Oynarken biber toplarız, helal kazanırız, haram bir şey istemeyiz. Yirmi seneden beri topluyorum. Arkadaşlarımızla birlikte mutluyuz. Yani bizim zanaatımız biber toplamak kazmaktır" dedi.

Diğer yandan etkinlikte, Karaağaç acı biberinin yağda kısa süre kavrularak, tava ciğerinin yanında servise hazırlanması da katılımcılara gösterildi. Etkinlik katılımcılarına tava ciğeriyle birlikte Karaağaç acı biberi de ikram edildi.