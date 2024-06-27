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Edirne'de jandarma ekipleri sahillerdeki tatilcileri bilgilendirdi

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Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sahillerde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler turistleri suda boğulma vakalarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirdi.

Edirne'de jandarma ekipleri sahillerdeki tatilcileri bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sahillerde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler Enez ilçesindeki Vakıf sahiline gelen turistleri suda boğulma vakalarına karşı alınabilecek tedbirler hakında bilgilendirdi

Jandarma sezon boyunca denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürecek.

Edirne'de "yurt dışı çıkış harcı" kaldırılsın talebi

Edirne'de CHP üyeleri yurt dışı çıkış harcının kaldırılmasını talep etti.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Balkanlı yurt dışı çıkış harcına zam yapılacağı haberlerinin olduğunu belirterek, harcın artırılması durumunda çok sayıda kişinin yurt dışına çıkışının engelleneceğini iddia etti.

Balkanlı, iktidarı yeni vergi paketini geri çekmeye, 150 lira olan yurt dışı çıkış haracını da tamamen kaldırmaya davet ettiklerini kaydetti.

Açıklamaya CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve partililer destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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