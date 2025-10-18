Edirne'de İlk Fıstık Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı yer fıstığıyla meşhur Alibey köyünde bu yıl ilk kez 'Fıstık Festivali' düzenlendi. Hasat yapılan festivalde, fıstık içerikli yiyecekler katılımcılara ikram edildi, 'En İyi Fıstık' yarışmasında dereceye giren üreticilere hediye verildi.

Edirne Valiliği desteğiyle, Trakya Kalkınma Ajansı, Meriç Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Edirne Yöresel iş birliğinde Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde ilk kez 'Fıstık Festivali' düzenlendi. İki gün sürecek festivale; Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile köylüler katıldı. Hasatla başlayan festivalde kortej eşliğinde tarladan festival alanına yürüyüş yapıldı.

'HEDEFİMİZ EKİM ALANLARINI ÇOĞALTMAK'

Festivalde konuşan Alibey Köyü Muhtarı ve Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Demirel, "Yaklaşık 6 yıl kadar önce kurmuş olduğumuz tarımsal kalkınma kooperatifinde yöremizde ve köyümüzde yetişen yer fıstığından nasıl katma değerli ürünler yapabiliriz? Bu fıstığımızı nasıl geliştirebiliriz? Buradan yola çıkarak, girişimci kadınlarımızla birlikte el ele vererek şu an fıstığımızdan ezme, krema, kurabiye, fıstık yağı ve fıstık unu üretir duruma geldik. Bu arada ekim alanları genişleyince pazarlamada büyük sorunlar yaşamaya başladık. Sayın valimiz Edirne Yöresel ile birlikte pazar payını da bize açtı. Şu an birçok kurumsal markete ürün verebiliyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ekim alanlarını çoğaltmak" dedi.

'ÜRETİM 2 BİN 500 DÖNÜMLERE GELDİ'

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de, desteklemelerle birlikte köyde artış gösteren üretim kapasitesine dikkat çekerek, "200 dönüm civarında fıstık ekiliyordu ama bu ekilen ürünlerin de satımı noktasında, pazarlanması noktasında köylülerimiz zorlanıyordu ve gittikçe azalıyordu. Bu noktada hem Meriç Ziraat Odası, hem kaymakamlığımızla beraber ilk başlarda 'coğrafi işaretle bu işi tescilleyelim, arkasından hızlıca bu işin Edirne Valiliği himayelerinde ve destekleriyle beraber Makine Ekipman Parkuru alalım ve pazarlanmasına yardımcı olalım' dedik. ve o günlerden bugüne 200 dönümlerden, 300 dönümlerden yaklaşık 2 bin 400, 2 bin 500 dönüme yükseldi" diye konuştu.

'İLÇEMİZ FISTIK ÜRETİMİNDE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise fıstık üretiminde kadın emeğine vurgu yaparak, "Edirne, bereketli topraklarıyla tam anlamıyla bir tarım kentidir. Geçtiğimiz haftalarda İpsala'da coşkuyla gerçekleştirdiğimiz çeltik festivalimiz bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Ayçiçeği üretiminde de Türkiye'nin önde gelen illerinden biriyiz. Ancak son yıllarda Meriç ilçemiz, fıstık üretiminde de ülkemizde adından söz ettiren, marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir merkez haline geldi. Elbette bu başarıda en büyük pay, hiç şüphesiz ki alın teriyle toprağı bereketlendiren çok kıymetli üreticilerimizindir. Bu başarının en büyük mimarlarından biri kadınlarımızdır. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle tüm emektar kadın çiftçilerimizin gününü bir kez daha kutluyorum. İnşallah bu fıstık üretimi artarak devam eder" ifadelerini kullandı.

'KEŞKE MODEL OLSA DEDİĞİMİZ BİR İŞ'

Edirne Valisi Yunus Sezer de, Meriç'teki fıstık üretim kooperatifinin örnek teşkil eden bir yapı olduğuna vurgu yaparak, "İsmi de gerçekten çok güzel; Fıstık Festivali. Bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz, bu bizim için büyük bir gurur vesilesi. Çünkü dünyanın en güzel işi, üretim işidir. Ülkemizin de en çok ihtiyaç duyduğu şey üretimdir. Özellikle tarımda elimizin toprağa değmesi, bu işin içinde kadınlarımızın bulunması, onların emek vermesi, sahiplenmesi ve bu sürecin başında bir kooperatifin olması; o kooperatifle birlikte işlerin desteklenmesi aslında uzun zamandır özlemini çektiğimiz, 'keşke bir model olsa' dediğimiz bir işi gerçekleştiriyorsunuz" dedi.

ÜRETİCİLERE ÖDÜL VERİLDİ

Konuşmaların ardından festival kapsamında düzenlenen 'En Güzel Fıstık' yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi. Yarışmada birinciliği elde eden Erengül Zorlutuna'ya ödülünü Edirne Valisi Yunus Sezer takdim etti. Ardından bu sezon hasat edilen fıstıkların aynı katma değerle üreticiden alınarak pazara sunulması amacıyla, Edirne Yöresel İşletme Müdürü Hicran Bali ile Kooperatif Başkanı Erkan Demirel tarafından satış sözleşmesi protokolü imzalandı. Vali Sezer ve beraberindeki protokol üyeleri, festival alanındaki stantları gezerek, fıstıkla yapılan tatlıların tadına baktı. .

Festivaldeki etkinlikler yarın da sürecek.

