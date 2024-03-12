Edirne'de Gümrük Kaçağı İçki ve Tütün Operasyonu

Edirne'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ev ve otomobillerinde arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 140 şişe içki, 144 elektronik sigara, 7 bin 330 adet elektronik sigara ateşleyici aparatı, 220 paket sigara, 26 paket puro, 240 paket tütün, 47 adet çeşitli elektronik eşya, 258 gram hurda altın ve 6 oto yedek parçası ele geçirildi.

8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.