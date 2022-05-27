Edirne'de evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Edirne'de evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Gökhan Balcı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dilaverbey Mahallesi Rasathane Arka Sokak'taki apartmanın en üst katındaki daireden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, D.Ö'ye ait dairenin yanan kapısını söndürdü.
Kapısı kullanılamaz hale gelen dairede hasar oluştu.
AA / Gökhan Balcı - Güncel