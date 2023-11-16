Edirne'de çalınan tekne motorlarını İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Edirne'de çalınan tekne motorlarının İstanbul'da satıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheliler yakalandı.
Edirne'de çaldıkları tekne motorlarını İstanbul'da sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Saros Körfezi'nde tekne motorlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, çaldıkları motorları İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel