Edirne'de Ahilik Haftası Etkinlikleri ve Esnaf Ziyaretleri

Edirne'de "Yılın Ahisi" Feridun Kemallarlı 38. Ahilik Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret etti.

Kemallarlı, Saraçlar Caddesi'ndeki ziyaretlerinde esnaflara çiçek hediye etti.

Ziyaretlerde yer alan Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt ile Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Selçuk Gül de esnaflara Ahilik Teşkilatı hakkında bilgi verdi.

Esnaflar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Aile hekimlerine eğitim

Edirne'de aile hekimlerine deri ve zührevi hastalıklar konusunda eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Zehra Gülsevin Şimşek, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda aile hekimleriyle bir araya geldi.

Şimşek, Sağlık Bakanlığının "Koruyan ve Geliştiren Sağlık " yaklaşımı kapsamında "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar" ana başlığında hekimlere sunum yaptı.

Sağlık Bakanlığının belirlediği konularda eğitimler sürecek.

Edirneli öğrenciler kampa katıldı

Edirne'den 21 öğrenci Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında İstanbul'da Ömer Halis Demir Gençlik Kampı'na Katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler kampta sosyal, sportif faaliyetlerin yanında farklı illerden gelen öğrenciler ile birlikte hem yeni dostluklar edindi hem de kendileri için hazırlanan etkinliklere katıldı.

Proje öğrencilerin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarını amaçlıyor.

Özcan esnafı ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, esnafı ziyaret eden Özcan, talep ve önerileri dinledi.

Keşan için attıkları her adımda esnafların görüşlerini aldıklarını belirten Özcan, "Çarşı merkezinde çalışmalarımız devam ediyor. Esnafların görüşleri bizler için çok önemli. Vatandaşlarımızla konuşarak görüşlerini alarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.