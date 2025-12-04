Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 20 kaçak göçmen yakalandı.

Saçlımüsellim ve Gemici köylerinde sınır birlikleri tarafından yapılan kontrollerde; yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan Cezayir, Tunus, Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.