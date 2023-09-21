Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkan Seçkin Bulvarı'ndaki Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkan Seçkin Bulvarı'nda (Güney Çevre Yolu) devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Gürkan, " Edirne'nin en işlek yollarından biri olan Türkan Seçkin Bulvarı'ndaki içme suyu imalatı ve yağmur suyu toplama hattı yapımını tamamladık. Bu çalışmalar kapsamında bozulan yolları asfaltlayarak, en kısa sürede halkımızın kullanımına sunacağız. Diğer yollarımız gibi Türkan Seçkin Bulvarı'mız da çok güzel oluyor" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2017 yılında artan trafik ve Atatürk Bulvarı'nda yaşanan yoğunluğun azalması için Türkan Seçkin Bulvarı'nı (Güney Çevre Yolu) Edirnelilerin hizmetine sunmuştu. 90 civarında kamulaştırma yapılarak, hizmete sunulan Türkan Seçkin Bulvarı, kısa sürede Edirnelilerin en çok kullandığı yollardan biri oldu. Atatürk Bulvarı'ndaki trafiği de rahatlanan Türkan Seçkin Bulvarı'nda Edirne Belediyesi tarafından başlatılan içme suyu imalatı ve yağmur suyu toplama hattı yapımı tamamlandı. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollar için de Edirne Belediyesi tarafından asfaltlama çalışması başlatıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Türkan Seçkin Bulvarı'nda devam asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplere kolaylıklar diledi.

Sıcak asfalt serimi nedeniyle Türkan Seçkin Bulvarı'nın bir bölümünü trafiğe kapattıklarını belirten Başkan Gürkan, "2017 yılında Türkan Seçkin Bulvarı'nı hizmete sunarak, ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızı bir kez daha görmüş olduk. Türkan Seçkin Bulvarı gerçekten beklendiği gibi Atatürk Bulvarı'ndaki trafiği rahatlattı. Türkan Seçkin Bulvarı, Kuzey Çevre Yolu ile birlikte sürücüler için alternatif bir yol oldu. Edirne'nin en işlek yollarından biri olan Türkan Seçkin Bulvarı'ndaki içme suyu imalatı ve yağmur suyu toplama hattı yapımını tamamladık. Bu çalışmalar kapsamında bozulan yolları asfaltlayarak, en kısa sürede halkımızın kullanımına sunacağız. Diğer yollarımız gibi Türkan Seçkin Bulvarı'mız da çok güzel oluyor" dedi.