Üye Girişi
Haberler

Edirne Balıkçıları'ndan 'Canlı Dubai Çikolatası' Benzeri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Meriç Nehri'nde balık tutan balıkçılar, yakaladıkları yayın balığını 'yerli canlı Dubai çikolatası' olarak benzeterek eğlenceli yorumlarda bulundular. Sabah erken saatlerde çıktıkları avda çuvallar dolusu balık yakalayan balıkçılar, Dubai çikolatasını merak eden arkadaşlarına keyifli anekdotlar anlattı.

Balıkçılardan ilginç benzetme: "Bu da yerli canlı canlı Dubai çikolatası"

EDİRNE - Edirne Meriç Nehri'nde balık tutmaya çıkan balıkçılar, kayık dolusu balık tutular fakat son günlerde dünya gündeminde olan Dubai çikolatasını da unutmadılar.

Edirne'de yaşayan Murat Bilat ve Hüsmen Yılmaz, sabah erkenden çıktık. Çuvallar dolusu balık yakalayan balık avcıları, sazan ve levrekler balıklar sonrası yakaladıkları yayın balığı ile karaya çıktılar.

"Bu da bizim yerli canlı canlı Dubai çikolatası"

Balık ağlarına son takılan esmer yayın balıkları karşısında şaşıran iki kafadar balıkçı, aralarında Trakya şivesiyle konuşarak, hayretlerini şu şekilde anlattı:

"Ne yaptın ustam. Te işte birkaç parça balık aldık. Bir kaç parça mı? Gözü de doymuyor. Yeni çıkan Dubai çikolatası da çıktı. Sen yemedin mi, görmedin mi? Vallahi görmedim yemedim. Yemedim, nasıl bir şey o? Abe nasıl yemez, nasıl görmezsin, yemezsin? Göstereyim Dubai çikolatasını. Gerçi biraz pahalı. Bu da bizim yerli canlı canlı Dubai çikolatası. Budan yiyeceksin, bu soğuk havalarda, on numara. Direk damara gidiyor. Bilmeyenler öğrensin."

"Diğer balıkları bırak, traş onlar"

Kayık dolusu diğer balıkları soran arkadaşına, "Diğer balıkları bırak onları, traş onlar, gerçek Dubai çikolatası burada canlı canlı. Bunlar pötibör, traştan çikolata. Dubai çikolatası alacaksan bundan alacaksın. Başka çikolata arama yani" dedi.

"Teknenin kökünü kazımışsın"

Sabah saat saat 07.00'den itibaren yakaladıkları balıkların sevinçlerini paylaşan balıkçılar, "Bu ne bea arkadaş sazanların, teknenin kökünü kazımışsın. O levrek te sazan da var, aynalı da var" ifadelerini kullandılar.

O anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve arkadaşları ile paylaştı.

Edirne Balıkçıları'ndan 'Canlı Dubai Çikolatası' Benzeri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel
Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı

 Yenidoğan çetesi için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

Bebek katilleri için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Narin cinayetini çözecek delil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.