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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gönüllülük çalışmalarına katılan personele "İyilik Var Gönüllülük Platformu"nu tanıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Huzurevi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Odabaşı Küplü'de ziyaretlerde bulundu

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Küplü beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Odabaşı, beldede yaşayan Fatma Tepe ve Ayten Gürler'i evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde büyüklerin hal ve hatırını soran ve talep ile düşüncelerini dinleyen Odabaşı, vatandaşlarla bir araya gelmeye ve gönül bağlarını güçlendirmeye yönelik ziyaretlerin süreceğini ifade etti.

Keşan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü fener alayı ve konserle kutlandı

Edirne'nin Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde ilçe sokaklarında yürüdü.

Yürüyüşün ardından Müze Keşan bahçesinde konser programı gerçekleştirildi. Etkinlikte sahne alan Gökhan Cüneyt Şentürk, seslendirdiği eserlerle katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Açıklamada, kurtuluş coşkusuna ortak olan tüm ilçe sakinlerine teşekkür edildi.

Edirneli cimnastikçiler Türkiye Şampiyonası'nda 14'üncü oldu

Edirne Pera Cimnastik Kulübü, Ankara'da düzenlenen Minikler Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda 65 kulüp arasında 14'üncü sırada yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 12-15 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonaya katılan Edirne temsilcisi, kulüpler arası genel sıralamada 65 takım içinde 14'üncü oldu.

Bireysel kategoride ise 264 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kulüp sporcularından Birce Derya Hazneci, top aletinde 12'nci, genel tasnifte ise 16'ncı sırayı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp kurucuları Banu Seri ve Yağmur İpek, şampiyonada Türkiye genelinde ilk yüzde 20'lik dilimde yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Elde edilen derecenin Edirne'nin cimnastik branşındaki tanıtımı ve marka değeri açısından önem taşıdığını vurgulayan Seri ve İpek, "Başarının tesadüf değil, emeğin ve çok çalışmanın eseri olduğunu düşünüyoruz. Bu sonuçlar, doğru antrenman programının, disiplinli çalışmanın, güçlü ekip ruhunun ve yıllara yayılan emeğin bir sonucudur. Emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA