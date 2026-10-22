Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler futsal takımı Kamu Spor Oyunları'nda birinci oldu

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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün erkek futsal takımı, 4. Kamu Spor Oyunları'nda il birincisi olarak Yalova'da düzenlenecek bölgesel şampiyonanın grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurumlar arası dostluğu ve spor kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları sona erdi.

Futsal, voleybol ve masa tenisi branşlarında mücadele eden İl Müdürlüğünün erkek futsal takımı, turnuvayı birinci tamamladı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, organizasyonda kurumu temsil eden kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek masa tenisi ile futsal takımlarında yer alan personeli tebrik etti.

Açıklamada, Yalova'da düzenlenecek bölgesel futsal şampiyonasında Edirne'yi temsil edecek takıma başarı dilenirken organizasyona katılan kurum ve sporcular da tebrik edildi.

Edirne Kızılay, okullardaki kermeslere ve üniversitedeki öğrenci etkinliğine katıldı

Türk Kızılay Edirne Şubesi, okullarda düzenlenen kermeslere ve Trakya Üniversitesindeki "Topluluklar Buluşuyor" etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Topluluklar Buluşuyor" etkinliğinde de Genç Kızılay gönüllüleri ile üniversite öğrencilerinin açtığı stantları gezen heyet, alanda kurulan kan bağışı çadırında kan bağışında bulunan öğrencilerle bir araya geldi.

Ayrıca, Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Emel Gözde Baytar ve beraberindekiler, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu ile Lala Şahinpaşa İlkokulu-Ortaokulunda okul yararına düzenlenen kermeslere katılarak öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.

Lala Şahinpaşa İlkokulu-Ortaokulunun bahçesinde kurulan kan bağışı çadırını da ziyaret eden heyet, yürütülen çalışmaları inceledi.

Açıklamada, kermeslerin çocukların eğitimine katkı ve dayanışma açısından önem taşıdığı belirtilerek organizasyonlarda emeği geçenlere teşekkür edildi.

Meriç Kaymakamı Odabaşı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle görüştü

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Birimi personeliyle bir araya geldi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Proje Birimi personeli Dr. Sultan Şahin Ateş, Dr. Serdar Dezcan ve Derya Yılmaz, Kaymakam Odabaşı'nı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA