ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir'e konser için gelen ünlü sanatçı Edip Akbayram, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti. Akbayram, müzeye hayran kaldığını söyledi.

Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezen Akbayram, müzedeki eserleri çok beğendiğini belirtti.

Müzeyi ziyaret eden ve Eskişehir'e hayran kaldığını belirten Edip Akbayram, "Dünyanın her yerinde Balmumu Heykeller Müzelerini gezdim. Ancak hiçbirisi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi kadar beni etkilemedi. Eskişehirliler çok şanslı. Her Eskişehir'e gelişimde gelişen, güzelleşen ve modernleşen bir şehir görüyorum. Şehrin bu şekilde gelişmesinde büyük emekleri olan Başkan Yılmaz Büyükerşen ve ekibini kutluyorum. Eskişehir güzelleştikçe insanları kendisine aşık ediyor" dedi.

Ziyaret sonunda Akbayram, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Yılmaz Büyükerşen'in balmumu heykelleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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