Edip Akbayram'ın 29 Ekim'de Zonguldak'ta Vereceği Konser, Zonguldak Valiliği Tarafından, Amasra'daki Maden Faciası Gerekçe Gösterilerek İptal Edildi

Sanatçı Edip Akbayram’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde vereceği konser, Zonguldak Valiliği tarafından, Bartın’daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edildi. Edip Akbayram, "Kaymakamlık tarafından iptal edilen Cumhuriyet Konseri ile ilgili olarak, bu elim olayın sadece Bartın ve çevre illerin yası olmadığını, Edirne’den Kars’a tüm yurttaşlarımızın, tüm resmi kurum ve kuruluşların yası olduğunu ve aynı üzüntüyü paylaştıklarını; ayrıca bu Cumhuriyet’in hepimizin olduğunu, o yüzden de siyasi kararlar ile gölgelenmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Sanatçı Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vereceği konser, Zonguldak Valiliği tarafından, Bartın'daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edildi. Edip Akbayram, "Kaymakamlık tarafından iptal edilen Cumhuriyet Konseri ile ilgili olarak, bu elim olayın sadece Bartın ve çevre illerin yası olmadığını, Edirne'den Kars'a tüm yurttaşlarımızın, tüm resmi kurum ve kuruluşların yası olduğunu ve aynı üzüntüyü paylaştıklarını; ayrıca bu Cumhuriyet'in hepimizin olduğunu, o yüzden de siyasi kararlar ile gölgelenmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilçede vereceği Cumhuriyet Konseri'nin, Zonguldak Valiliği tarafından, Amasra'daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Akbayram ile Cumhuriyet konseri, Zonguldak Valiliği'nin aldığı karar üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın E-71303818-000-12734 sayılı yazısıyla '14.10.2022 tarihinde Bartın ili Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay' nedeniyle iptal edilmiştir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak, şehit madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, madenci ailelerimize ve ülkemize başsağlığı diliyoruz."

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasının konser iptaline ilişkin açıklamasını paylaştı. Edip Akbayram'ın açıklaması şöyle:

"72 yıla sığdırdığım yaşamım ve 50 yıllık sanat hayatım boyunca her zaman hak, hukuk ve adalete inanarak emeğin ve emekçinin yanında oldum ve ömrüm yettiği sürece de onların sesi olmaya devam edeceğim. 14 Ekim'de meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden 41 maden emekçisinin acısı yüreğimde bir nebze olsun azalmış değil.

"BU ELİM OLAYIN, SADECE BARTIN VE ÇEVRE İLLERİN YASI OLMADIĞINI, EDİRNE'DEN KARS'A TÜM YURTTAŞLARIMIZIN, TÜM RESMİ KURUM VE KURULUŞLARIN YASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kaymakamlık tarafından iptal edilen Cumhuriyet Konseri ile ilgili olarak, bu elim olayın sadece Bartın ve çevre illerin yası olmadığını, Edirne'den Kars'a tüm yurttaşlarımızın tüm resmi kurum ve kuruluşların yası olduğunu ve aynı üzüntüyü paylaştıklarını; ayrıca bu Cumhuriyet'in hepimizin olduğunu, o yüzden de siyasi kararlar ile gölgelenmemesi gerektiğini düşünüyorum.

"MEYDANLARDA OLAMASAM DA YÜREĞİM TÜM EMEKÇİ, CUMHURİYETÇİ VE ATATÜRKÇÜ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA"

Her zaman söylediğim gibi, benim için emek, en yüce değerdir. Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimiz ile birlikte yan yana, kol kola meydanda Cumhuriyet coşkusunu yaşayarak yine onların sesi olabileyim. Ancak meydanlarda olamasam da yüreğim tüm emekçi, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü kardeşlerimizin yanında."